Angola Restaurant Week angaria mais de quatro milhões de kwanzas para o orfanato Mamã Muxima

A terceira edição do Angola Restaurant Week, que decorreu em Luanda, em Outubro, tripilicou número de menus e o valor angariado face ao ano anterior. Com 8.541 menus vendidos, foram angariados 4.270.500 Kz para o centro social Santa Bárbara, também conhecido como orfanato Mamã Muxima.

O Angola Restaurant Week, uma organização do Luanda Nightlife, contou com 29 restaurantes aderentes, e com o patrocínio da cerveja Tigra, do sumo com gás Polpa by Blue, do Festival Caixa Luanda e do Gin Kianda. À semelhança das edições anteriores, os menus de almoço e jantar foram servidos a preços fixos, revertendo o valor 500 Kwanzas de cada refeição do Menu Restaurant Week a favor da instituição.

“A grande adesão ao Angola Restaurant Week deste ano provou que esta iniciativa é parte integrante da agenda cultural da cidade e que os luandenses estão cada vez mais interessados, engajados e participativos na sua própria cultura gastronómica», salientando que «em ano de crise, os valores arrecadados pela iniciativa serão de extrema importância para o Orfanato Mamã Muxima”, afirma Cláudio Silva, do Luanda Nightlife.

Para além da componente de responsabilidade social, a iniciativa permitiu a democratização do acesso à restauração, oferecendo ao público a oportunidade de experimentar restaurantes premium a preços mais acessíveis.

Este ano o Angola Restaurant Week teve ainda uma componente de valorização de recursos humanos, formando cerca de 300 profissionais na área de bem servir. As acções de formação percorreram os 29 restaurantes aderentes e foram ministradas por Gustavo Maya, formador e responsável pela Angola Bartender School. Chefes de sala e profissionais de bar aprenderam o conceito Perfect Serve Polpa By Blue, a preparação do refrigerante com gás de forma requintada que permite oferecer ao consumidor uma experiência degustativa premium. Os chefes de cozinha, por sua vez, foram desafiados a criar um aperitivo exclusivo para acompanhar o Ritual de Serviço Tigra.