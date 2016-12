Agronegócio pode impulsionar investimentos na Lunda Sul

“ É indispensável que se dêem passos mais seguros para a implantação do agronegócio na nossa província, actuando de forma convergente com uma agricultura familiar que seja capaz de adoptar tecnologias mas modernas de produção”, defendeu a governadora local, Cândida Narciso, nesta quarta-feira, ao analisar as actividades desenvolvidas em 2016, em Saurimo.

Além disso, evidenciou os factores edafo-climáticos, recursos hídricos, biológicos e encantos naturais que a província dispõe. Ao mesmo tempo, acrescentou a necessidade de se investir no sector hoteleiro, em todos os municípios, avança Angop.

“ Nada do que pretendemos será alcançado se não contarmos com o engajamento das empresas, organizações, profissionais e parceiros sociais, que tal como no passado partilham connosco as suas experiências”, realçou.