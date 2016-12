BPC abre agências na Lunda Sul

O Banco de Poupança e Crédito (BPC), abriu novos balcões na província do Kwanza-Sul, nomeadamente, duas agências no município do Ebo e uma no município da Quibala.

A estratégia corresponde com o projecto de transformação que está a ser implementado pelo Conselho de Administração da instituição, com objectivo de optimizar os canais de distribuição e melhoria dos serviços prestados aos clientes.

“Com a abertura destes novos canais de distribuição, reforça o compromisso do BPC, como sendo uma instituição financeira ao serviço da sociedade que acredita na adequação de um sector financeiro robusto e credível”, informa o comunicado de imprensa.

O BPC eleva a sua cobertura ao nível da província do Kwanza-Sul para 11 balcões e 13 postos de atendimento e totaliza 429 pontos de atendimento á nível nacional.

