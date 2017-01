Conclusão do canal fluvial entre Angola e Zâmbia está prevista para 2017

A conclusão do canal fluvial entre a sede do município do Rivungo e a localidade de Shangombo na Zâmbia, está prevista para o primeiro trimestre de 2017.

O canal permitirá fomentar as trocas comerciais entre ambos países, dispondo de dois navios de passageiros com capacidade para 25 pessoas cada e duas embarcações de carga de 10 toneladas cada, no entanto além das receitas do turismo, o canal, criará postos de trabalhos, aumentará o comércio de bens e serviço, ressaltando que nos últimos 3 anos os dois países realizaram trocas comerciais avaliadas em 5 milhões USD.

O projecto, a cargo de uma empresa da África do Sul, inclui a aquisição de equipamentos de sinalização, busca e salvamento, formação de quadros e a construção de pontes-cais nos dois lados para o embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, explica o Macauhub.