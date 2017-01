Enerser prevê apostar na inovação e na implementação de soluções

A Enerser, empresa tecnológica nacional, que se dedica à eficiência energética dos edifícios, prevê apostar na inovação e na implementação de soluções que promovam a eficiência no desenvolvimento das suas actividades.

De acordo com Alexandre Costa, office manager da empresa, em 2017 a Enerser vai continuar a investir parte dos fundos dos resultados da actividade para a investigação, visando a implementação de novos negócios no País.

Com um volume de facturação que varia de entre 1,5 e 2 milhões USD/ano, a fonte do Mercado acrescenta que para a concretização do projecto está previsto o recrutamento de jovens engenheiros angolanos, assim como trabalhar afincadamente na divulgação da marca.

Segundo explica, a Enerser possui dupla função. Uma delas visa levar tecnologia para os edifícios e trabalhar para a sustentabilidade das infra–estruturas no que toca ao meio ambiente. O facto permite a redução do desperdício de energia, conforme assinala.

Em relação aos edifícios, Alexandre Costa frisa que a Enerser implementa, na fase de construção das infra-estruturas, sistemas de gestão técnica centralizada de grande valor acrescentado para os seus clientes, proporcionando o aumento da eficiência energética dos edifícios.

Oferece igualmente o controlo e a gestão dos sistemas de iluminação, climatização, de ventilação e integração dos sistemas de segurança. Nota igualmente que este sistema permite também o acompanhamento do consumo de energia, água, gás, combustível, entre outros, alertando para possíveis desvios.

“Com este aparelho conseguimos declarar quanto um cidadão consumiu de electricidade todos os dias e a cada hora, e no final do mês entregamos as respectivas facturas ao cliente.”

Em relação aos condomínios, por exemplo, Alexandre Costa assinala que a Enerser dispõe de solução completa para leitura, registo e imputação de consumidores de cada uma das fracções de um condomínio, baseada nas mais recente tecnologia de Smart Metering.

Na sua opinião, em 2016, os negócios da empresa foram marcados por alguma retracção, fruto do desempenho da economia nacional, marcado por uma redução de obras, quer de edifícios quer de condomínios. A empresa, avança, acabou por vender pouco.

Alexandre Costa explica que ainda assim foi possível realizar alguns projectos e soluções em grandes edifícios da cidade capital. Exemplifica o caso do supermercado Candando. “Esperamos que no próximo ano as coisas venham a melhorar e aliar este a outros projectos que se encontram em carteira”, remata.

“Estamos disponíveis para abraçar novos projectos que envolvem concessionárias como a ENDE e a EPAL, a fim de disponibilizarmos este tipo de tecnologia aos seus projectos.

Por Estêvão Martins