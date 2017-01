Todos podem sentir boas vibrações

A música é uma das formas de comunicação mais profundas e primárias, mas, para os surdos ou deficientes auditivos, esta percepção física assume-se como uma enorme dificuldade. Agora, uma equipa da Bezalel Academy of Arts and Design, de Israel, criou um sistema alternativo aos auscultadores tradicionais: a colecção Vibeat.

Este sistema apresenta-se com um colar, pulseira e pino com módulos circulares interligados. Esses módulos estão ligados a um equipamento de reprodução de música através do sistema Bluetooth e transformam as suas frequências em vibrações sentidas pelos utilizadores.

As peças da colecção Vibeat funcionam através da tradução de diferentes faixas musicais com vibrações específicas. Cada unidade reage de forma diferente para intervalos mais altos ou mais baixos e permite ao utilizador sentir totalmente uma peça musical através de vibrações.

Uma vez que as peças do Vibeat estão conectadas a uma fonte de música via Bluetooth, os motores internos reagem às frequências variadas e fazem-nos vibrar através do uso de velocidades diferentes. A fim de garantir uma sensação suficientemente forte e satisfatória, Liron Gino, o responsável pelo desenvolvimento deste sistema, consultou inúmeros indivíduos surdos que têm amor pela música, apesar de sua deficiência – incluindo um DJ com deficiência auditiva. Gino explicou que, ao longo de todo o processo de concepção e design, discutiu com inúmeras pessoas com deficiência auditiva que o ajudaram a entender as suas necessidades e desejos. “Percebi que o Vibeat teria de fornecer uma experiência sensorial paralela àquela que uma pessoa com audição pode ter ao usar um reprodutor de música portátil com auscultadores no ouvido.”

Por Fernanda Mira