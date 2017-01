Whatsapp deixará de funcionar em alguns telemóveis

O anúncio de que o WhatsApp iria deixar de funcionar em certos aparelhos foi feito em fevereiro do ano passado mas, para os mais esquecidos: 2017 é o ano em que a app deixa de funcionar em vários sistemas antigos, avança o Jornal Económico.

Nas plataformas Android 2.1, Android 2.2, iPhone 3GS/iOS 6 e Windows Phone 7 a instalação deixa de ser compatível agora no início do ano e nos BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60 só vai continuar operacional até ao dia 30 de Junho.

“Se tiver algum dos telemóveis com estes sistemas, sugerimos que compre um modelo Android, iPhone ou Windows Phone mais recente antes do final de 2016, para que possa continuar a usar o WhatsApp”, recomendaram os responsáveis da marca.

A justificação da empresa prende-se com a necessidade de se dedicar “às plataformas de telefones móveis usadas pela grande maioria das pessoas”.

“Estas plataformas foram muito importantes na nossa História, mas já não têm a capacidade necessária para expandir as funções do nosso aplicativo no futuro”, esclareceu o WhatsApp, em comunicado, no ano passado.

A empresa lembrou que, aquando do nascimento, “cerca de 70% dos smartphones vendidos tinham sistemas operacionais do BlackBerry e da Nokia”, mas actualmente 99,5% das vendas do setor se devem aos sistemas oferecidos pela Google, Apple e Microsoft.

O WhatsApp foi fundado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, depois de 20 anos consecutivos a trabalhar no Yahoo. Em 2014, a empresa aliou-se ao Facebook mas continuar a operar como uma aplicação independente.