No Japão, o papel higiénico está a servir para limpar smartphones

Japão tem levado a sua reputação de ser um país higiénico até outro nível com a introdução do “papel higiénico” para smartphones no interior de casas de banho no aeroporto internacional de Narita. Por uma questão de conveniência, os utilizadores são convidados a rasgar um pedaço de papel de um dispensador que está colocado ao lado do rolo de papel higiénico normal e a limpar os ecrãs com as toalhitas antigermes.

As toalhitas, que trazem a mensagem “Bem-vindo ao Japão”, foram instaladas em 86 cubículos de casas de banho no terminal de chegadas este mês, segundo o site Mainichi Shimbun. A empresa de telecomunicações por trás do serviço, a NTT Docomo, disse que a opção de uma limpeza extra permanecerá até Março próximo. A introdução do papel de limpeza veio em resposta a estudos que mostram que os ecrãs de smartphones normalmente alojam mais germes do que assentos de sanita. Os estudos mostram que os visitantes estrangeiros estão impressionados, de maneira geral, com a limpeza e versatilidade dos lavatórios do Japão. Casas de banho, para o Japão, são sinónimo de assunto sério, onde muitos edifícios públicos estão equipados com sanitas de alta tecnologia com assentos aquecidos e jactos de água quente e ar para uma melhor desinfestação dos assentos.

Algumas casas de banho públicas femininas têm uma “princesa de som”, um aparelho que produz sons de descargas de autoclismos para encobrir qualquer barulho embaraçoso. Os novos modelos de sanitas no Japão têm uma função desodorizante.

Que, segundo se afirma, podem eliminar rapidamente cheiros desagradáveis e assentos e tampas “inteligentes” que sobem automaticamente dependendo do seu utilizador. Os passageiros que chegam ao aeroporto são encorajados a ler as folhas anti-sépticas com as informações antes de as mandar para o lixo, para saber onde se encontram pontos wi-fi e outras informações de viagem, de acordo com o mesmo portal.

Por Dinheiro Vivo