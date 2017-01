Missão para 2017

Bernard Montgomery, Alexander Matrosov, Vassili Zaitsev, os irmãos Bielski… tantos e tantos outros que entre 1939-45 mostraram bravura. Estratégia. Perseverança. Planeamento. Trabalho de equipa. Espírito de sacrifício. Lealdade. Disciplina. Missão e… vitória, de preferência, claro!

Termos mais do que aplicáveis na gestão do nosso dia-a-dia. Estratégia para definir um Objectivo. Planeamento e trabalho de equipa para chegar até Ele. Lealdade e espírito de sacrifício, porque, por muito competente que qualquer militar seja, a sua capacidade de entrega tem a ver com a sua personalidade, com o seu perfil e no final, faz toda a diferença entre um soldado bem posto e um de perna partida a lutar para se manter de pé. Não, não é a história do soldadinho de chumbo do conto de fadas de Andersen. São histórias verídicas e inspiradoras. O mind set de cada um é a nossa mais-valia. As competências adquiridas, essas são currículo. Enriquecem, mas é a força interior que nos faz caminhar alinhados e dar mais um passo no campo de batalha., Zhukov, o mais condecorado general da história russa e soviética, confessou, de forma chocante até, o segredo para tantas vitórias: “treino as minhas equipas como se não houvessem minas no campos de combate”. Significa: estão preparados para tudo!

2017chegou. Como se prepara um novo ano. Com definição de objectivos, com planeamentos, com wishing lists ‘fazíveis’. A Media Rumo mantém firme a sua missão de partilhar informação com rigor, ética e determinação. Ser uma fonte de conhecimento relevante na construção do futuro. Consolidar, ainda mais, os nossos três títulos: Rumo, Mercado e Vanguarda. Sermos mais parceiros dos nossos stakeholders. E traçar caminhos. Muitos. Para que os gestores possam abrir horizontes e ter uma visão plural da nossa realidade. Queremos ser fidedignos. Não é construir castelos no ar. E para terminar, como se começou. A falar de heróis. Que sejamos todos heróis da nossa própria vida e sempre, sempre a tentar superar o nosso próprio breakeven.

Por Nilza Rodrigues