Yahoo muda de nome e de CEO

O nome e a liderança da Yahoo vão mudar de nome, depois do escândalo de violação de dados que aconteceu no ano passado, avança o Jornal Económico. Altaba será o novo nome da Yahoo, enquanto a presidente executiva, Marissa Mayer, e mais cinco outros executivos deverão deixar os cargos, depois da conclusão do negócio.

A futura Altaba é uma holding que detém participações de 15% na empresa chinesa de comércio eletrónico Alibaba e de 35,5% no Yahoo Japan. O novo presidente do conselho de administração é Eric Brandt, que tinha já assento no conselho de administração da Yahoo desde Março do ano passado.

As mudanças são resultado do negócio em curso com a maior empresa de comunicações móveis norte-americana, a Verizon Communications. A Yahoo tem um acordo de venda do principal negócio de internet, incluindo publicidade digital, e-mail e activos de média, à Verizon por 4.830 milhões USD.

O negócio correu o risco de ser cancelado quando, no ano passado, foram tornadas públicas duas violações de dados por parte da Yahoo. Em causa estavam cerca de 500 milhões de contas de clientes num dos casos e mais de mil milhões em outro. Sobre o assunto, a Verizon decidiu não alterar os termos da transacção devido à importância estratégica que lhe confere, mas anunciou que vai investigar as violações.