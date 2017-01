BAI quer financiar relançamento de parque industrial

O Banco Angolano de Investimento (BAI) está interessado em financiar o relançamento do parque industrial da província do Huambo. As instalações encontram-se inoperáveis.

“Temos aqui, na província do Huambo, um parque industrial que está inactivo praticamente. Ele pode ser relançado através do capital do fundo de risco, havendo interesse e validade sobre o potencial poderão entrar como investidores a prazo e em tempo certo sair, apenas para se alavancar este potencial de negócio”, explicou a administradora para créditos, Inokcelina dos Santos, durante a palestra sobre “Política de crédito no BAI- como apoiar o crescimento e desenvolvimento económico”.

Segundo Angop, variáveis estão criadas para se investir e possibilitar a província a elevação de qualidade nos níveis da agricultura, pecuária e indústria.

Entretanto, a administradora referiu que o banco gostaria igualmente receber propostas de investimento no sector mineiro e turístico, tendo em conta as potencialidades locais.“Estamos aqui para apoiar e financiar, mas de forma responsável. O potencial está identificado, mas gostaríamos que se apostasse mais na capacitação das pessoas, na gestão das empresas, a forma de abordagem dos negócios que têm de ser evidentemente rentável.”

Dito isso, desafiou os empresários desta região do país para apresentarem propostas que estão abertas para todos os sectores e seguimentos, através do BAI micro-finanças, pequenas e médias empresas.