Fundo Hoteleiro da Quantum Global adquire Hotel MovenPick Ambassador em Accra

A QG Africa Hotel LP, um fundo de investimento baseado nas Maurícias e administrado pela Quantum Global Investments Africa Management Ltd., anunciou esta semana, a aquisição do Hotel Movenpick Ambassador em Accra, da sociedade Kingdom Holding (KHC). A transacção que foi fechada a 28 de Dezembro de 2016 marca a operação hoteleira de mercado aberto mais importante na África Subsaariana até ao momento.

Complementando a já significativa carteira de investimentos da Quantum Global, a proposta de valor desta transacção é sustentada pelo seu estatuto como uma das maiores propriedades de uso hoteleiro e de uso misto na África Ocidental, ocupando uma posição excepcional nos ramos de negócios e turístico do mercado hoteleiro em África.

O Presidente Executivo da Quantum Global, Jean-Claude Bastos de Morais, declarou: “A aquisição do Hotel Movenpick Ambassador em Accra, um dos hotéis mais bem sucedidos da África Subsaariana, é um grande afirmação da força do nosso Fundo Hoteleiro e da sua crescente carteira. A indústria da hotelaria em toda a África é um indicador da vitalidade e atractividade de locais-chave em todo o continente, e nós procuramos aproveitar ainda mais essas oportunidades e gerar retornos de valor agregado para nossos investidores.”

Situado numa espectacular área de jardins de 16 acres (6,5 hectares) no Distrito Financeiro Central de Accra, o Hotel Movenpick Ambassador em Accra integra uma extensa oferta de restauração e também salas de conferência, tornando-o o maior hotel de conferências de 5 estrelas no Gana. A propriedade também é complementada por lojas e instalações para escritórios que fazem parte de um ambiente único, apreciado por inquilinos e hóspedes do hotel.

“O Hotel Movenpick Ambassador em Accra tem demonstrado um crescimento extraordinário graças às instalações hoteleiras de classe mundial confiáveis e extremamente bem cotadas para os seus clientes internacionais e locais. Estamos muito satisfeitos com esta grande aquisição e aguardamos com expectativa um futuro muito promissor”, refere Adrian Leuenberger, chefe de Gestão de Activos da Quantum Global.