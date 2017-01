As Comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros aprovaram na 1ª reunião ordinária conjunta de 2017, o Regulamento da Linha de Crédito de Apoio ao Empreendedor Jovem (Projovem). A informação consta da análise diária do Banco Atlântico.

A linha de crédito assegurada pelo Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) com montante total de 4 biliões de kwanzas, será destinado a cada projecto aprovado uma parcelas de até 200 mil USD.