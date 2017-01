Peça “E lá fora os cães” estreia na Trienal de Luanda

A obra “E lá fora os cães”, adaptado do livro literário do escritor Rás Nguimba Ngola, será exibida nesta sexta-feira, às 19h00, pelo grupo Dadaísmo, no Palácio de Ferro, dando abertura do segundo dia do Festival de Teatro Angolano (FESTA 2017), que acontece sob a égide da III Trienal de Luanda.

A peça narra a história de sedução entre um jovem e sua tia. Após o envolvimento sexual entre os dois, a jura de santidade que reinava na família tinha sido quebrada.

Refira-se que a companhia Dadaísmo é um movimento literário e artístico, que surgiu na Europa em 1916, concretamente na Alemanha e em Nova Iorque, a fim de contestar os actos da 1ª Guerra Mundial, que pretendia abolir a literatura e outras formas de manifestação artística.