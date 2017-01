Davos 2017: Lagarde questiona se Trump tem plano económico para os USA

Na última quarta-feira, presente no Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos (Suíça), a directora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde deu seu parecer sobre as pretensões económicas de Donald Trump frente à da Presidência dos Estados Unidos.

“Não quero comentar sobre as políticas do presidente eleito. Não temos informações detalhadas sobre seu programa. Se é que existe um programa”, disse ao responder a uma pergunta sobre o que esperava do governo do magnata, em um dos paíneis em que debatia a “crise” da classe média mundial.

Lagarde pediu uma acção urgente para enfrentar a “crise de classe média” que vem atingindo os trabalhadores, alertando que a desigualdade, a desconfiança e a falta de esperança alimentam o crescente populismo, avança o jornal The Guardian.