Samsung anuncia o que causou o Galaxy Note 7 para superaquecer e explodir

Samsung diz que o projecto de má bateria e uma corrida para lançar uma versão actualizada do Galaxy Note 7 causou alguns dos dispositivos para superaquecer e explodir, avança Business Insider.

A conclusão advém do relatório publicado pela empresa no último domingo. No documento, explica que o primeiro problema afectou o primeiro lote de telefones da Nota 7 lançados.

Nesses telefones, a bateria era muito grande para o invólucro do telefone, causando alguns dispositivos para superaquecimento.

É de relembrar que o lote inicial de telefones da gama Note 7, a Samsung fabricou o telefone com uma bateria de um fornecedor diferente. Mas a Samsung estava com pressa para tirar os novos telefones, e a nova bateria produzida pelo fornecedor teve um defeito que também o fez superaquecer, relata o documento.

A Samsung desenvolveu uma nova verificação de bateria de oito pontos para garantir que os dispositivos futuros não sofram o mesmo destino que o Galaxy Note 7.

A empresa também formou um novo grupo de consultores de bateria de terceiros que inclui professores da Universidade de Cambridge, da Universidade da Califórnia em Berkeley e da Universidade de Stanford.