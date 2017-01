Foram divulgados os indicadores actualizados relativamente a actividade económica angolana em 2016 na apresentação do Plano Anual de Endividamento (PAE) de 2017,tendo sido apurada uma taxa de crescimento do PIB de 0,1%, mantendo-se, contudo, acima do 0% estimado pelo FMI. A informação consta do relatório Research Atlântico.

Por outro lado, o défice fiscal em 2016 situou-se em 2,3% do PIB, melhorando face aos 5,9% antecipados no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2017.