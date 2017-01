Emirates lança oferta para quem viajar ao Dubai

A Emirates lançou uma oferta limitada para todos os angolanos que comprem uma viagem para o Dubai. Até ao próximo dia 29 de Janeiro, e em todos os bilhetes adquiridos através do site da companhia aérea, a Emirates oferece uma entrada num dos parques MontionGate, no Bollywood Parks ou ainda no LegoLand. A viagem terá de ser realizada entre os dias 1 de Fevereiro e 31 de Março de 2017.

“O Dubai, com o seu clima de sol durante todo o ano, as suas praias deslumbrantes, lojas de classe mundial e os seus edifícios icónicos, apresenta-se como um destino muito atractivo para os seus turistas. Quer seja a primeira visita ou um regresso, há sempre algo novo para visitar ou explorar, que vão desde os parques temáticos aos sempre novos e fantásticos restaurantes. Esta oferta que agora disponibilizamos é mais um incentivo que proporcionamos a quem visitar o Dubai. As pessoas vão gostar não só de explorar a nossa cidade como também da experiência de viajar na Emirates, das suas extraordinárias condições de conforto a bordo e dos seus serviços de cabine premiados internacionalmente”, refere o Country Manager em Angola, Luís Berenguel.

O Dubai impulsionou a sua oferta de atracções turísticas em 2016.