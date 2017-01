Jovem de 16 anos cria site e recusa oferta milionária

Mohammed Ali é um jovem britânico de 16 anos que recebeu uma oferta milionária para vender o site por si criado. Trata-se do WeNeed1,uma plataforma de comparação de preços de compradores que estão à espera de vendedores, avança o Jornal Económico.

Ali aprendeu sozinho programação e criou o projecto a partir do seu quarto partir do quarto, em casa dos pais em Dewsbury, Yorkshire, no Reino Unido.

Pela sua proeza, Ali virou notícia local, a situação chamou a atenção do empresário norte-americano Chris Thorpe que o terá contactado e feito uma oferta de cinco milhões de libras para vender o site. Mohammed Ali recusou a oferta por acreditar que o seu projecto vale mais do que lhe foi oferecido.