EKA realiza encontro em razão de 45º aniversário da marca

Para comemorar o seu 45º aniversário, a EKA preparou um encontro nas instalações da fábrica, na província do Kwanza Norte município do Dondo e acontece no dia 28 de Janeiro. O encontro tem como objectivo celebrar a sua história, contada pelos funcionários antigos e munícipes.

O encontro vai juntar também o corpo directivo do grupo, trabalhadores aposentados e no activo, figuras oficiais da província e imprensa. O encontro contará com o grande momento cultural pelas vozes de Balo Januário, Kelly Silva e outros artistas locais.

A EKA tem uma capacidade de produção instalada de 5milhões de litros/mensal, e emprega cerca de 170 postos de trabalho oferecendo assim oportunidade de 170 empregos directos e 60 indirectos à população da região.

A empresa EKA começou a ser construída em Janeiro de 1971, e teve o seu primeiro fabrico de cerveja no mês de Agosto do mesmo ano, na altura em que terminou a primeira fase da construção.