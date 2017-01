O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia nacional cresça 1,3% em 2017 após estimar uma estagnação em 2016, sendo que o sector petrolífero e não petrolífero aumentará em 1,5% e 1,3% respectivamente.

Os dados foram divulgados pelo conselho de administração do FMI, pelas conclusões anuais obtidas com o governo e instituições de Angola ao abrigo do Artigo IV., no entanto a previsão de crescimento contrasta com a estimativa de crescimento de 2,1% do OGE 2017.