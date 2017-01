Coca-Cola mudou a embalagem. Sabe porquê?

Um ano depois de ter iniciado a estratégia de comunicação de marca única e ter convidado os consumidores a “Taste the Feeling”, a Coca-Cola deu o último passo: mudou as embalagens.

Todas as variantes da marca de refrigerante (Sabor Original, Zero Açúcar, Light Sem Açúcar Sem Calorias, e Zero Açúcar Zero Cafeína) passam a ter a mesma identidade. Ou seja, o mesmo design, comunicação, publicidade e ideia criativa.

“O novo posicionamento de ‘marca única’ teve a sua primeira materialização e mudança na nossa forma de comunicar, deixámos de comunicar três marcas com personalidades distintas, para uma única marca, a icónica Coca-Cola, com diferentes variações. Neste início de ano essa alteração torna-se mais impactante e próxima, materializando-se em todas as embalagens agora unificadas sob a mesma identidade, a personalidade Coca-Cola e o seu reconhecido disco vermelho”, diz Tiago Santos Lima, director de Relações Externas da The Coca-Cola Company para Portugal, citado em nota de imprensa.

Todas as variantes da Coca-Cola passam a partilhar o mesmo estilo visual, onde o disco vermelho surge como protagonista. Cada uma das variantes terá uma cor diferente, permitindo a sua fácil identificação. Assim, nas latas, a Coca-Cola Sabor Original terá a cor vermelha; a Zero Açúcar, o preto; a Light, o prateado; e a Zero Açúcar Zero Cafeína, o dourado. Nas garrafas será possível identificar as diferentes opções através da cor da tampa.

Por Ana Marcela | Dinheiro Vivo