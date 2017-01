O sector mineiro beneficiará de novos investimentos com a participação de 6 à 9 de Fevereiro na Indaba Mining que é o encontro mais importante para investir no sector mineiro africano, sendo que o mesmo decorrerá em Cape Town na África do Sul. A informação consta da análise diária em Research Atlântico.

Neste encontro o Governo pretende divulgar as descobertas do Plano Nacional de Geologia (PLANAGEO), bem como atrair a atenção de investidores, empreendedores e decisores governamentais para as oportunidades de investimento no sector mineiro angolano.