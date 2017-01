“Weza Angola” chega ao Palácio de Ferro

O projecto “Akwafrica” em parceria com a Fundação Sindika Dokolo realizam, no âmbito da III Trienal de Luanda, a 29 de Janeiro, às 17 horas, no Palácio de Ferro, o concerto folclórico denominado “Weza Angola” que visa diversificar a riqueza cultural do país.

Coordenado pelo músico Tony N´guxi, o evento é uma simbiose entre a música, dança, teatro, projecção de vídeo sobre a história dos Axiluandas e a sua gastronomia. Este evento vai homenagear a cidade de Luanda que completou no passado dia 25 do corrente mês, 441 anos desde a sua fundação, em 1576.

A actividade pretende ainda promover e divulgar a cultura nacional enquanto factor de mitigação das adversidades económicas que o país atravessa, estando estruturado para ser desenvolvido em paralelo com actividades similares nos países membros da SADC, integrando artistas do programa cultural “IMOSHI – somos um só”.

Importa salientar que a primeira fase do “Weza Angola” insere-se na pesquisa dos grupos de dança e de música folclórica em todo território nacional; enquanto que a segunda fase consistirá em levar o melhor de cada região ao consumidor final (a população), por meio dos concertos, como acontecerá no Domingo, 29, no espaço da III Trienal de Luanda.