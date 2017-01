Volkswagen ultrapassa Toyota e torna-se líder mundial

O número de automóveis Volkswagen vendidos a nível mundial, no ano passado, ultrapassou os 10,175 milhões de veículos Toyota, avança o Jornal Económico.

As vendas da fabricante aumentaram, em especial com marcas como Audi, Porsche e Skoda. Nestes três casos, as vendas subiram 3,8%, com especial destaque para o mercado chinês. A Suécia também foi um mercado importante para a Volkswagen dado que o Volkswagen Golf foi o carro mais popular de 2016 no país, onde a Volvo liderava há 50 anos.

Nos Estados Unidos, houve, no entanto, uma quebra de vendas dos veículos Volkswagen. Faltam ainda ser conhecidas as vendas da General Motors, mas é expectável que a fabricante norte-americana fique abaixo da Volkswagen e da Toyota. A GM foi em 2015 a terceira fabricante automóvel com maiores vendas, sendo que só ultrapassou a Toyota em 2011, quando a marca foi muito afectada pelo tsunami no Japão.