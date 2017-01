Futuro da Banca Digital analisado em palestra na Cidade Financeira

Destinado a profissionais do banco central, Presidentes e administradores do sector bancário e financeiro, órgãos reguladores do sector bancário e financeiro, a Angola School of Management realiza a o seu primeiro encontro de ASM TALKS, uma espécie de conferências. O evento ocorre na Cidade Financeira, em Luanda.

Analisar a evolução para um Banco Digital, conhecer as tendências do sector e compreender o impacto do Digital na relação com o cliente são alguns dos objectivos da palestra. Este primeiro ASM TALKS, será marcado pela participação do autor australiano, Brett King com tema “Banca 3.0″ Keynote Speaker”.

José Maria Wanassi, Dean da ASM, Carlos Barradas, Senior Partner e Managing Partner BCG e Daniel Araújo, PCA EXICTOS e Vice Presidente da ASSECO, são os oradores também a marcarem presença.