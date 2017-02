Aline Frazão actua em Luanda no Royal Plaza Hotel entre os dia 3 e 4 de Março.

Com esta actuação nos dois dias, a autora de Insular, abre a quarta temporada do Show do Mês.

“Depois de dois meses de pausa, para recuperar energia e celebrar tudo o que aconteceu em 2016, começam a chegar as novidades. Esta é a primeira. Será uma honra abrir a quarta temporada do Show do Mês (Luanda)!”, escreveu a cantora na sua página oficial do Facebook.