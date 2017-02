Criador de Star Wars abrirá museu de mil milhões em Los Angeles

A abertura do novo museu de Los Angeles, o Lucas Museum of Narrative Art, está prevista para o dia 4 de Maio de 2020, data nomeada pelos fãs como “o dia de Star Wars”.

O presidente da câmara da cidade afirmou que o projecto será “uma nova jóia”, e várias associações de museus já estão a planear que este seja “um dos museus mais imaginativos e exclusivos do mundo”, num projecto que terá um orçamento inicial de mil milhões de euros.

A equipa de gestão do projecto afirma que foi difícil escolher entre Los Angeles e São Francisco. “Cada local oferece atributos únicos e maravilhosos”, de acordo com a declaração do conselho de administração. Entretanto, segundo os responsáveis, Los Angeles “oferece um impacto maior à cidade”.

O museu será construído no Exposition Park da cidade, lar de outros três grandes museus de Los Angeles (o California Science Center, o Natural History Museum of Los Angeles County e o California African-American Museum). A cidade também acolhe o Los Angeles Memorial Coliseum, da Faculdade do Sul da Califórnia, onde George Lucas estudou cinema.

O museu provavelmente terá uma colecção com a história de Star Wars, e a equipa que está a fazer a gestão do espaço pretende criar um lugar onde “não existam divisões artificiais entre arte ‘sofisticada’ e arte ‘popular’”.

A colecção vai dividir-se em três categorias básicas: arte narrativa, arte do cinema e arte digital, abrangendo épocas que vão do impressionismo francês à fotografia do início do século XX, com adereços e ilustrações dos filmes de George Lucas.

Além de Star Wars,o realizador é conhecido como o criador da série Indiana Jones e pela empresa de efeitos especiais Industrial Light & Magic.

O museu terá uma área entre 24.620 e 25.550 m2 e uma galeria de 9300 m2. Em comparação com outros grandes museus mundiais, este projecto poderá ser incluído entre os maiores museus do mundo.

O edifício em si terá um exterior curvilíneo, que parece estar a flutuar em pilares parabólicos. O arquitecto e designerdo projecto será Ma Yansong, da empresa MAD Architects, de Pequim.

O edifício estará localizado num terreno de aproximadamente três hectares, com uma grande área verde. Embora esteja situado perto da linha do metro, também há planos para estabelecer um estacionamento subterrâneo para 1800 carros.