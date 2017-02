Lucros da Siemens aumentam 25% no primeiro trimestre fiscal

A Siemens terminou o primeiro trimestre fiscal com lucros de 1,9 mil milhões de euros, o que significou um incremento de 25%, face ao período homólogo. As receitas, no período em análise, registaram um crescimento de 3%, para os 19,1 mil milhões de euros.

Os ganhos por acção, no primeiro trimestre fiscal, atingiram os 2,35 euros, um valor que compara com os 1,89 euros registados no período homólogo.

“Com um primeiro trimestre forte e com uma revisão em alta considerável das previsões para o ano fiscal de 2017, estamos a enviar um claro sinal. Estou orgulhoso da minha equipa global Siemens que tem trabalhado arduamente e tem sido bem-sucedida. Vamos continuar a executar com rigor o nosso programa estratégico Visão 2020, para fortalecer ainda mais o nosso poder inovador e a proximidade aos nossos clientes”, afirmou Joe Kaeser, CEO da Siemens AG.

Os resultados do trimestre foram afetados positivamente pelo negócio da indústria, cujo lucro aumentou 26%, tendo alcançado os 2,5 mil milhões de euros, com a margem a registar um incremento de 13%.

A carteira de encomendas da Siemens registou um decréscimo de 14%, um desempenho afetado por um período anterior em que o volume de encomendas foi significativamente superior.

Para o ano fiscal de 2017, a Siemens reviu em alta quer a margem do seu negócio industrial, como a previsão de ganho por acção. Assim, a margem do negócio da indústria, no ano fiscal de 2017, deverá estar compreendida entre os 11 e os 12%, valores que comparam com um intervalo de 10,5 e 11,5%, anteriormente previsto. Já os ganhos por acção irão situar-se entre os 7,2 e os 7,7 euros (previsão anterior apontava para um intervalo de 6,8 e os 7,2 euros).