Hawai Adda…o restaurante-avião na Índia

Além da sua cultura e gastronomia exótica, Índia agora é conhecida como sendo o país com o o primeiro restaurante-avião do mundo. A inauguração aconteceu a 5 de Dezembro do ano passado foi inaugurado na zona de Punjab.

A ideia de transformar um antigo Airbus 320 em restaurante veio do empreendedor da cidade de Ludhiana, que se inspirou no Maharaja Express, o comboio que percorre as linhas da Índia, a partir de Nova Deli, e que oferece refeições requintadas. A construção do restaurante demorou um ano a ficar concluída.

O espaço conta com 72 lugares no interior e 40 lugares na esplanada. Devida a elevada adesão, as pessoas têm de esperar duas horas.

Uma das particularidades do Hawai Adda é que só disponibiliza no menu comida vegetariana, incluindo várias opções de pasteleria, de acordo com o Business Insider India.