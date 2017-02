PLANAGEO em análise para captação de investidores na Conferência Internacional de Minas

A Conferência Internacional de Minas, Indaba Mining, a decorrer na África do Sul em que investidores e empresas ligadas ao sector mineiro reúnem-se, Angola também marca presença por meio ministério de Geologia e Minas que leva consigo as recentes descobertas do Plano Nacional de Geologia (PLANAGEO).

No evento privado, “Angola Business Forum” será partilhada informação básica sobre o estágio actual do PLANAGEO. Segundo Angop, o ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz, revela que vai ao Indaba com algumas informações relativas às últimas descobertas feitas no âmbito do Plano para atrair a atenção dos investidores.

Para este ano, o Indaba terá apresentaçõCes interactivas, discussões em painel e oportunidades de “networking”. A conferência internacional deu início esta segunda-feira e termina a 9 de Fevereiro.