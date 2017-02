Abrigo vence prémio de melhor design

Desenvolvido em 2015 na Suíça, o Better Shelter (Melhor Abrigo) começou como um projecto que visava provar que o design sustentável poderia fazer a diferença na ajuda humanitária e ser a casa de quem não tem casa.

O abrigo é muito parecido com uma casa, mas é amovível, feito de plástico reciclável que o torna num material altamente resistente, tem energia solar para alimentar as luzes e permitir o carregamento de dispositivos, ventilação, chão, portas e janelas, é resistente ao fogo e tem capacidade para cinco pessoas.

De acordo com o site oficial do produto, bastam quatro pessoas e quatro a oito horas para montar o abrigo, que tem 17 metros quadrados. Pesa 169 quilos, é constituído por 68 módulos que são distribuídos por duas caixas para facilitar o transporte, todas as peças e ferramentas necessárias à instalação.

Desde que a produção começou, já foram instaladas cerca de 16 mil unidades que foram entregues a países em todo o mundo para ser usadas como casas, clínicas temporárias e escritórios. Iraque, Jibuti, Grécia e Níger foram alguns dos países que receberam o Better Shelter.

Segundo a jurada Jana Scholze, professora associada da curadoria de design contemporâneo na Universidade de Kingston, este projecto “fornece não só um design, mas um fabrico seguro, assim como a sua distribuição que torna este projecto relevante e até optimista. Mostra o poder do design para responder às condições em que vivemos e transformá-las”.

Por Fernanda Mira