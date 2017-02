Endiama analisa financiamento do projecto Luaxe

A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) está a negociar o financiamento do projecto Luaxe, revelou o Presidente do Conselho de Administração da Endiama, António Carlos Sumbula, no Fórum “Angola Business”, decorrido na Conferência Internacional de Minas, Indaba Mining, na Cidade do Cabo, África do Sul.

Segundo Angop, a estratégia conta com a negociação com produtores do mesmo sector, como a De Beers, Alrosa e o Rio Tinto, para redução de suas produções resultando no aumento gradual da produção angolana , permitindo a não subida de preço internacional do diamante.

“Enquanto o projecto Luaxe não entrar em produção, a Endiama vai optar por reduzir ligeiramente a produção para melhorar as receitas”, sublinhou o dirigente.

A ENDIAMA pretende arrancar com a primeira fase do kimberlito do Luaxe, nos próximos dois anos. De acordo Angop, a amostragem do grande volume que vai permitir fazer o estudo de viabilidade económica do projecto, foi feita em Janeiro.