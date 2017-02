De Beers, Alrosa e Rio Tinto poderão reduzir a sua produção para impulsionar o preço

Os três principais produtores diamantíferos De Beers, Alrosa e Rio Tinto poderão reduzir a sua produção após apresentação da proposta por parte da empresa Endiama, sendo que mesmo com o aumento das quantidades de 8 milhões de quilates para 9 milhões de quilates em 2016, as receitas da empresa reduziram 11% passando de 1.200 milhões USD para 1.070 milhões USD. A informação advém do Research Atlântico.

O objectivo é manter a estabilidade dos preços quando o país iniciar a implementação do projecto Luaxe prevista para os próximos 2 anos.

Nesta semana, o Presidente do Conselho de Administração da Endiama, António Carlos Sumbula, no fórum “Angola Business”, uma iniciativa da Conferência Internacional de Minas, que aconteceu na África do Sul, apresentou a preocupação sobre a possibilidade de reunir com principais produtores do mesmo sector para redução de suas produções resultando no aumento gradual da produção angolana , permitindo a não subida de preço internacional do diamante.