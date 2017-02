O arranha-céus que come smog

Por Paulo Narigão Reis

As recentes imagens das cidades chinesas cobertas por um denso nevoeiro de poluição correram mundo. Na Europa, Paris teve de limitar o tráfego automóvel para tentar conter o smog. Apesar da consciencialização das últimas décadas e dos esforços das autoridades das grandes metrópoles do planeta, a poluição atmosférica é um problema sério com consequências graves não só para o ambiente das cidades como para a saúde dos seus habitantes. Para combater o flagelo, há quem esteja muitos anos à frente. É o caso da Arconic, que encontrou uma solução inovadora e fracamente futurista. A empresa norte-americana, sediada em Nova Iorque, idealizou um arranha-céus com quase 5 km de altura capaz de comer, literalmente, a poluição atmosférica.

A torre desenhada pela Arconic, que para já é apenas um projecto, é feita com materiais e tecnologias que já existem e outros que estão ainda em fase de desenvolvimento. O edifício foi concebido como parte de uma campanha da Arconic inspirada nos Jetsons, série de animação criada em 1962 que imaginava como seria o mundo em 2062.

Um dos projectos da empresa chama-se EcoClean, um revestimento especial que ajuda os edifícios a autolimparem-se ao mesmo tempo que purifica o ar em seu redor. “Este revestimento oferece, para além do factor estético, uma série de benefícios no que à manutenção diz respeito, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir os elementos poluentes”, refere Sherri McLeary, uma das cientistas principais da Arconic. O EcoClean funciona com a ajuda da luz e de vapor de água, que se misturam com os elementos químicos do revestimento para produzir átomos conhecidos como radicais livres, que puxam os poluentes da atmosfera e os transformam numa espécie de pele morta, que se junta à sujidade do edifício, que depois é limpa. Resultado: um edifício limpo rodeado por ar ainda mais limpo.

Outra inovação são as próprias janelas, baptizadas com o nome de Bloomframe, que se convertem em varandas de vidro no espaço de um minuto.

Para já, a Arconic anda a mostrar a inovadora tecnologia em feiras um pouco por todo o mundo e pensa lançar-se definitivamente no mercado no “futuro próximo”. No que respeita aos materiais de que estes arranha-céus comedores de poluição serão feitos, a ideia é, para já, quase ficção científica. Mas de uma coisa a Arconic tem a certeza: poderão ser construídos com materiais saídos de impressão 3D, tornando-os flexíveis. A empresa tem mais ideias no seu catálogo, como automóveis voadores ou asas de avião aerodinâmicas.