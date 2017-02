Angola ultrapassa meta de redução com produção de 22 mil barris/dia

O país ultrapassou em 22 mil barris/dia a sua meta de redução de produção acordado pelos países da OPEP no passado mês de Novembro, sendo que a redução estimada para o país era de 78 mil barris/dia com a produção diária fixada em 1,673 milhões barris. A informação consta do Research Atlântico.

No entanto o país durante o mês de Janeiro, segundo as fontes secundárias da OPEP obteve uma produção de 1,651 milhões barris/dia, ressaltando que apesar da quebra na produção o país continua a ocupar o topo da produção africana.