Coração de “Ndilokewa” volta à “Kiandar” na II Trienal de Luanda

O músico Filipe Mukenga abre a temporada de concertos musicais de 2017 na III Trienal de Luanda. O mesmo terá lugar no Palácio de Ferro, precisamente no palco Ngola, que irá recebê-lo pela terceira vez, sendo que os dois primeiros aconteceram-nos em 2016.

O concerto começará às 20 horas, no dia 18 de Fevereiro. A acompanhar o artista estarão, Nino Jazz na direcção artística e teclado, MayoBass no baixo, Mário Gomes na guitarra solo, Dilson Petter na bateria, Dalú Rogeéna percussão, Tchilo Clemente e Agostinho Bernardo ambos no coro, darão suporte instrumental ao autor do “Lemba”.

Temas como “Angola no coração”, “Filho de Cabinda”, “Balabina”, “Kianda ki anda” e“Ndilokewa”, música de referência do trabalho discográfico “Meu Lado Gumbe”,lançado em 2013, são aguardadas pelo público trienalista.