Fornecimento de energia eléctrica pela Barragem de Laúca será em Março

O fornecimento de energia eléctrica da barragem de Laúca terá início em Março com o enchimento da albufeira da barragem, sendo que todos os esforços estão a ser engajados para que em Julho a turbina comece a gerar energia eléctrica. A informação consta da análise diária realizada pelo Research Atlântico.

Com a entrada em funcionamento no final do primeiro semestre o país ganhará mais 300 megawatts, no entanto, o cenário hidrológico está pouco favorável com pouca chuva no centro do País, o que fará com que se verifique alguma restrição no fornecimento de energia na cidade capital durante o período diurno nesta fase.