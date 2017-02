Warren Buffet “deixa cair” Walmart

O Berkshire Hathaway, companhia gerenciadora de empresas subsidiárias, de Warren Buffett vendeu 900 milhões USD de acções da Walmart, optando por investir bilhões em companhias aéreas.

De acordo Business Insider, a venda que deixa o investidor ser nenhuma parte, chega numa altura em que a varejista tem tentado apressar o passo para alcançar Amazon, cujo valor de mercado encontra-se neste momento a 356 mil milhões USD, em comparação aos 298 mil milhões USD da Walmart.

No ano passado, Buffet reconheceu que a empresa se debatia face a concorrência do gigante do comércio electrónico.

“O bilionário comprou pela primeira vez acções no Walmart em 2005. Desde o final de 2014, as acções da Walmart caíram 21% em comparação com salto de 119% da Amazon”, explica ainda Business Insider.

O ex-CEO da Walmart, Mike Duke, disse em 2012 que seu maior arrependimento como CEO não estava investindo mais no e-commerce para competir melhor com a Amazon.

As vendas on-line do Walmart foram de 13,7 milhões USD em 2015, em comparação com os 107 mil milhões USD da Amazon. Contudo, Walmart ainda está à frente em vendas globais com US 482 mil milhões USD, quatro vezes maior do que a receita da Amazon.