“ELA – Espaço Luanda Arte” estará presente na Feira de Arte de Cape Town

O “ELA – Espaço Luanda Art” estará presente na Feira de Arte de Cape Town entre 17 e 19 de Fevereiro, com a obra do Kapela Paulo intitulada “The Best Is Yet To Come”. Trata-se de uma instalação composta por várias obras suas desde o ´Poto-Poto´ à técnica mista.

Uma das novidades é a presença do próprio artista no evento, pois é a primeira vez em 22 anos que Kapela Paulo viaja para fora de Angola e acompanha as suas obras. Da última vez esteve presente na ´1ª Bienal de Joanesburgo´ em 1995, em que fez parte de uma lista longa de artistas angolanos entre os quais: Fernando Alvim, António Ole, Etona, Van, Marcela Costa, Zola Ndonga e António Gonga.

Kapela é considerado um dos pais da Arte Contemporânea Angolana. A sua obra encontra-se em duas das principais colecções privadas do mundo de arte contemporânea Africana, nomeadamente Fundação Sindika Dokolo e CAACART de Jean Pigozzi.