Ndaka Yo Wiñi apresenta-se na Trienal de Luanda

O cantor e investigador cultural Ndaka Yo Wiñi voltará ao palco da III Trienal de Luanda, que decorre no Palácio de Ferro, para mais uma actuação musical, inserido no tema “Lundongo no lwandu”, ou seja “ritmo ancestral do berço”. O concerto acontece a 25 de Fevereiro, às 20 horas e será transmitido pela rádio MFM, emissora parceira do projecto.

Ndaka far-se-á acompanhar pela sua banda constituída por: Nsangu-Zanza (guitarrasolo), Kris Kasinjombela (guitarra baixo), Jackson Nsaka (bateria), Dalú Rogée (percussão)e Moisés Lumbanzadio (teclado). Com a mesma formação, o artista fará a sua quintaapresentação no Palácio de Ferro, fora das exibições nas Cidades de Niterói (Brasil) e Porto (Portugal), no projecto “Ressonância Magnética” da Fundação Sindika Dokolo.

O artista aposta fortemente na estilização dos ritmos tradicionais do centro-sul de Angola, com sonoridades modernas, introduz elementos novos em cada concerto, sendo assim, viajará com “Ukola”, “Lombolola”, “Ukalile vale”, “Omdenbwha”, “Njolela” e“Sandonbwa”, ao afro-jazz e blues. Já com o prémio de “Melhor Artista de Afro-jazz”, noTop Rádio Luanda (2016), o músico trabalha no seu álbum de estreia “Olukwembo”.