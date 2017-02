Angola entre os países que impulsionará o crescimento económico da África Subsaariana

O crescimento económico da África Subsariana em 2016 desceu para 1,1%, representando o valor mais baixo dos últimos 20 anos, sendo que estima-se que o crescimento aumente no ano corrente em decorrência de um melhor desempenho das três maiores economias da região, África do sul, Nigéria e Angola, impulsionadas pela expectativa de melhoria nos preços dos produtos exportados e condições climáticas mais favoráveis. A informação consta do Research Atlântico.

As estimativas foram avançadas no Global Forecast February 2017 divulgado pela Economist Intelligence Unit.