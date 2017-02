Nokia 3310, o telemóvel “indestrutível”, poderá regressar

Por Virgínia Alves*

O Nokia 3310, popularmente apelidado como “o indestrutível”, foi melhorado, tem uma versão renovada e deverá ser apresentado no World Mobile Congress, em Barcelona, em 26 de Fevereiro.

O reaparecimento do telemóvel deve–se à empresa finlandesa HMD, formada por antigos funcionários da Nokia e que adquiriu patentes da Nokia Technologies, direitos autorais e de imagem de marca.

A nova geração do Nokia 3310 deverá ser vendida por 62 USD, segundo informação adiantada recentemente pelo bloggerEvan Blass, colaborador do portal tecnológico VentureBeat, e que se tornou conhecido nos últimos anos por antecipar, de forma certeira, os lançamentos de novos produtos na área móvel.

Além do regresso do 3310, a Nokia deverá apresentar três novos smartphones: o Nokia 6, com câmara full HD de 16 megapixels, ecrã de 5,5 polegadas, 4GB de RAM e custo de 249 euros; Nokia 5, com ecrã de 5,2 polegadas, 2GB de RAM e câmara de 12 megapixels e preço de venda de 263 USD; será ainda lançado o Nokia 3, smartphones de entrada para a gama da Nokia e que deverá ter um custo de 157 USD. Os três smartphones vão contar com sistema operativo Android.

Resistência e autonomia

O Nokia 3310 foi lançado em Agosto de 2000 e tornou-se conhecido pela resistência e autonomia. No YouTube, por exemplo, há um vídeo que mostra o telemóvel a ser atingido por uma catana, e continuar ileso.

Outro vídeo mostra que é capaz de suportar o peso de um veículo parado. Segundo a Nokia, é possível utilizar o 3310 por quase 11 dias sem ter de recarregar o telemóvel. Para já, a HMD já inicou uma campanha para reviver o icónico telefone, intitulada “I wanna love you like my Nokia 3310”.

*Dinheiro Vivo