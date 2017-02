Zippy e MO chegam a Angola

A Top Brands Angola – Retalho que representa marcas internacionais em Angola, pertencente ao Grupo Top Brands Angola, de capital angolano, vai juntar 2 novas marcas ao seu portfólio, Zippy e MO.

A inauguração das primeiras lojas destas insígnias, aconteceu nesta sexta-feira, no Lubango, Huíla. A entrada destas marcas no mercado nacional acontece depois da Top Brands Angola – Retalho ter estabelecido uma parceria com a Sonae SR, empresa integrante da multinacional de origem portuguesa Sonae.

O Lubango é assim a primeira província a receber estas marcas, com a inauguração das lojas no Xyami Shopping Lubango, numa aposta do Grupo Top Brands Angola em descentralizar a sua actividade e investir no interior de Angola. Para 2017 estão ainda previstas novas inaugurações na capital do País e noutras províncias.

Paulo Sousa, Director-Executivo da Top Brands Angola – Retalho, refere “estamos muito satisfeitos por poder captar novas marcas para o nosso país. Estas lojas são referências incontornáveis em Portugal e esperamos que tenham o mesmo sucesso em Angola” adiantando também que “o Lubango tem agora uma oferta mais abrangente ao nível da moda com marcas que oferecem produtos de qualidade, a preços muito competitivos, para toda a família”.

A Zippy é uma insígnia especializada em bebés e crianças que oferece uma vasta gama de roupa e acessórios, produtos de puericultura, mobiliário e brinquedos e a MO é uma marca de moda que oferece produtos de vestuário, acessórios e calçado para toda a família.