Não há desculpas para evitar o exercício físico

Por Fernanda Mira

Dispensa grandes aparelhos de musculação, salas de ginástica ou de treino. A ideia é não ter desculpas para evitar o exercício físico. Até porque aqui o único objecto necessário é um telemóvel. Chama-se Freeletics e foi criado na Alemanha em 2013. Actualmente já é usado por mais de sete milhões de pessoas em 160 países. Entre estes milhões, são muitos os que partilham as suas histórias no YouTube e nas redes sociais, onde é possível encontrar a transformação dos chamados Atletas Livres, nome pelo qual os praticantes da modalidade são chamados.

Disponível para Web e em aplicativos iOS e Android, o Freeletics já ganhou outras derivações, entre elas a Bodyweight, que foi eleita a melhor aplicação de 2015 na Alemanha, disponibilizando mais de mil variações e combinações de treino que é efectuado com o peso do próprio corpo.

Aqui há a opção de treinos gratuitos, mas com resultados mais rápidos são atingidos com um plano personalizado (Coach – personal trainer digital) e também com o Guia Nutricional, que dá dicas de alimentação saudável e equilibrada para maximizar os resultados dos treinos.

Este Coach assume-se como uma plataforma de inteligência artificial que cria treinos de acordo com a condição física dos utilizadores, que se adapta ao desenvolvimento dos exercícios e com o extra de ainda se preocupar com a motivação de quem está a praticar, dando dicas de automotivação para que o abandono da prática de exercício não se verifique.

Assim, esta aplicação é como se estivesse nas mãos do mais competente e dedicado personal trainer do mundo. Um profissional que sabe trabalhar com todos os tipos físicos e que ainda sabe como desenvolver uma rotina de treinos personalizados para cada objectivo dos seus clientes.

Mas a enorme vantagem deste sistema é a poupança registada. Imagine quanto custaria ter alguém disponível 24 horas por dia e que o acompanhasse para onde quer que fosse. Esta foi, de facto, a maior premissa que levou engenheiros alemães a reunirem o talento dos melhores personal trainers, fisiologistas, especialistas em educação física e psicologia desportiva e uma enorme gama de outros profissionais da saúde na criação de um algoritmo capaz de atender a todos estes requisitos, e assim, criar o aplicativo Freeletics, a ferramenta que se adequa ao perfil corporal do utilizador para desenvolver um ritmo de treino personalizado, baseado em dados fornecidos pelo próprio e nas métricas de desenvolvimento dos exercícios.