Delta Cafés reforça oferta de café moído em Angola

A Delta Cafés, marca de café distribuída em Angola pela Angonabeiro e presente no mercado de Portugal e Moçambique, acaba de alargar o seu portefólio no segmento do café moído, disponibilizando as gamas Delta Organic e Delta Decaf, bem como a gama Delta Origens nos lotes Colômbia, Brasil e Timor. Trata-se de mais um passo na estratégia de expansão no mercado angolano que, de acordo Pedro Ribeiro, director-geral da Angonabeiro, “vai ao encontro da exigência do consumidor nacional, cada vez mais apreciador da qualidade do café Delta”.

A gama Delta Origens, até agora disponível no lote Angola, resultado da selecção dos melhores cafés de Angola passa a disponibilizar os lotes Colômbia, Brasil e Timor.

“A Delta Organic é nova no mercado angolano, traduzindo-se numa combinação da variedade de café Arábica, aromática e originária da América Latina, com a Robusta, de África, dando origem a uma bebida sedutora e equilibrada pelo compromisso com a natureza”, explica a nota de imprensa.