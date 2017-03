Solução da Huawei recebe prémio de Melhor Habilitadora Tecnológica em Espanha

A solução NFV da Huawei recebeu o prémio de Melhor Habilitadora Tecnológica no Mobile World Congress 2017.

O prémio resulta do reconhecimento da indústria para as capacidades de liderança e desempenho da marca em arquitectura, tecnologia e aplicação comercial da NFV, bem como da evolução rumo à Cloud Native.

“A Huawei desenvolveu suas soluções NFV usando o conceito Cloud Native, que permite que as redes de telecomunicações se tornem totalmente distribuídas e automatizadas, fornecendo maior elasticidade, robustez e agilidade. Isto auxilia as operadoras a melhorarem a eficiência da rede, fornecerem melhores experiência de usuário e habilitarem a inovação ágil dos serviços para uma melhor transformação digital”, explica a nota de imprensa.

A Huawei destacou no MWC 2017 que a empresa continuará a optimizar soluções em torno das necessidades de serviço e que, por meio de tais esforços, ajudará a construir a 5G e redes ágeis melhor conectadas. Até Janeiro de 2017, a empresa alcançou mais de 170 contratos para redes centrais em nuvem.

O MWC aconteceu entre os dias 27 de Fevereiro e 2 de Março em Barcelona.

Esclarecimento

Elasticidade: A rede Cloud Native possui uma arquictetura distribuída para que os recursos possam ser implantados dinamicamente para suportar aplicações. É uma rede de sensores que reconhece os serviços implantados e uma rede elástica que pode se adaptar para suportar esses serviços. Existem dois tipos de elasticidade: elasticidade de capacidade e elasticidade de topologia. A elasticidade de capacidade significa que todos os recursos da rede são agrupados. O software da rede pode orquestrar qualquer parte da rede por múltiplos data centers e a capacidade já não é mais um gargalo. A elasticidade da topologia significa a habilidade de implantar recursos em qualquer localização geográfica graças ao plano de separação controle/usuário e à orquestração do serviço.

Robustez: Uma rede inteligente fornece confiabilidade do serviço para as operadoras. A rede é descentralizada e os processos de prevenção activa, monitoramento e gerenciamento automático de falhas são combinados com os serviços de análises e gerenciamento de big data, habilitando a previsão de falhas e controles automatizados.

Agilidade: A montagem flexível e autonomia do serviço, além da implantação distribuída, são alcançados pela decomposição das funções de rede, pela aplicação de uma estrutura de administração de serviços e modelo de dados, e de uma interface de usuário programável. Serviços e novas funções podem ser fornecidos conforme a necessidade para que, assim, a rede possa responder instantaneamente às exigências de diferentes indústrias.