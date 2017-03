Sonangol rentabiliza navios-sonda

A Sonangol está a desenvolver um novo modelo de negócio. Trata-se da rentabilização de dois navios-sonda adquiridos pela companhia na Coreia do Sul.

A aposta da Sonangol nestas estruturas operacionais surge na sequência dos bons resultados atingidos no passado com a operação dos navios “Pride Africa” e “Pride Angola”.

Segundo Angop, a entrada em operação dos navios-sonda obedecerá as regras de Compliance, do decreto 48/06, estando subjacente um Memorando de Entendimento entre a Sonangol e as companhias operadoras internacionais.

Este objectivo passa pela conclusão do processo de financiamento, selecção final de parceiros tecnológicos e por uma identificação de novas oportunidades de produção, etapas já comunicadas e discutidas com as companhias internacionais do ramo petrolífero que operam em Angola, Esso, Chevron, BP, Eni e Total.