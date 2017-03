Tchianada Jazzificada regressa à Trienal de Luanda

abriel Tchiema actua no dia 11 de Março, às 20 horas, no Palácio de Ferro. Este será mais um concerto no âmbito da III Trienal de Luanda. Tchiema e a sua banda constituída pelos músicos Mavinga Bunga “Kiló” (guitarra solo), Mavinga Ndombasi “Miló” (guitarra baixo), Pedro Bansimba “Estrela” (teclado), Luzaiado Gabriel (percussão ligeira), Roberto Zola “Fofinho” (percussão) e Sandra Samanta “SS” (coro).

Tchiema fez uma aposta na estilização dos ritmos do leste do país como a Tchianda e o Makopo, nos quais resultaram os temas “Molekeleke”, “Mungole”, “Mbimba”, “Itela” e o “Azwlula’. Segundo o artista, no concerto de Sábado, trará “um pouco de África na harmonia angolana”, como mostra no “África yami”.

Com o disco “Mungole”, venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes de 2014 e “Melhor Produção Discográfica” na última edição do Top Rádio Luanda. Neste Sábado, Tchiema marca a sua quinta passagem ao Palácio, depois das actuações nos dias 6 e 13 de Fevereiro, 27 de Agosto (Zwá) e 24 de Setembro de 2016. Ainda no âmbito da III Trienal de Luanda, o músico apresentou-se na cidade de Niterói (Brasil), Estado do Rio de Janeiro, em Abril do ano passado, inserido no projecto “Ressonância Magnética”.