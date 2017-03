“Vamos criar a próxima geração de empresas petrolíferas nacionais”

Isabel dos Santos disse que a Sonangol tem como visão “criar a nova geração de empresas petrolíferas nacionais” (NOC), assente na introdução de mudança e inovação. “Queremos desafiar a forma como as empresas petrolíferas nacionais trabalham, que nos parece ser baseada num modelo muito desactualizado”, referiu a presidente do conselho de administração durante a sua intervenção como oradora na CERAWeek.

“Precisamos de construir um modelo que seja muito mais resistente às mudanças no preço do petróleo para evitarmos estar tão vulneráveis a estas variações”, referiu Isabel dos Santos. Para a gestora, o principal foco deve ser agora nos negócios de petróleo e gás: “temos de nos voltar a concentrar no nosso core business”, citando exemplos de outras grandes companhias petrolíferas que estão a desinvestir em áreas não core e a focar-se no negócio essencial.

Na cimeira internacional de energia que decorre esta semana em Houston (Texas), nos EUA, Isabel dos Santos revelou ainda que, entre 2015 e 2017, a Sonangol já reduziu os custos logísticos em 50 por cento, no âmbito do programa de transformação que tem vindo a ser implementado.

Num painel denominado “Transforming Global E&P”, Isabel dos Santos reforçou os objectivos da administração da Sonangol: aumentar a capacidade de fiscalização do estado angolano no seu papel como o principal acionista do setor, aumentar o lucro e eficiência do setor, elevar a transparência, melhorar capacidades de gestão alterando o foco para as atividades core e reforçar a posição de competitividade de Angola.

A CERAWeek decorre de 6 a 10 de Março e reúne as maiores empresas da indústria do petróleo e gás. O encontro visa debater política e regulação energética, mercados e inovação tecnológica, assim como preocupações ambientais e climáticas. Isabel dos Santos participou como oradora na edição deste ano da conferência que conta, também, com intervenções de outros CEOs de relevo para a indústria energética. O tema desta edição é “Ritmo de Mudança: Construir um Novo Futuro Energético” .